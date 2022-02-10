Львовская полиция задержала немца, который вербовал украинок в бордели в Европе

Во Львове полиция задержала 35-летнего гражданина Германии, который подозревается в вербовке украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Иностранец прибыл в Украину и завербовал пятерых девушек возрастом от 20 до 28 лет для их последующей сексуальной эксплуатации в Германии. Злоумышленник убедил украинок, что за услуги интимного характера они получат от 12 до 15 тысяч евро в месяц, а также будут обеспечены бесплатным проживанием, питанием и охраной.

Нацполиция сообщила иностранцу о подозрении в торговле людьми. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Гражданину Германии грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, 28 июля 2017 года полиция задержала гражданина Германии, который изготовлял порно-продукцию. Задержанный фотографировал как взрослых, так и несовершеннолетних девушек в Николаеве и других городах Украины. За откровенную фотосессию он платил своим «моделям» по 100 долларов США. Порно-фото он публиковал на своем сайте, за что получал деньги. Позже в Николаеве суд отказался признавать договор виновности с указанным гражданином Германии.