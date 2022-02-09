ГБР заочно сообщило Януковичу о новом подозрении – ему вменяют подстрекательство военнослужащих госохраны к дезертирству

Следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о новом подозрении. Ему инкриминируют подстрекательство военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи выяснили, что 24 февраля 2014 года Янукович во время бегства из Украины склонил начальника Службы безопасности президента и заместителя начальника Управления государственной охраны к дезертирству.

Правоохранители не указывают имени этого чиновника, но из приведенной информации следует, что речь идет о бывшем генерал-майоре Константине Кобзаре, который во время Революции достоинства был на должности начальника службы безопасности президента.

В ГБР рассказывают, что из-за действий Януковича начальник охраны не вернулся на свое место службы из командировки в Крыму. В конце концов он уехал вместе с Януковичем в Россию.

Следователи готовят обращение к следственному судье с ходатайством о заочном избрании Януковичу меры пресечения.

Напомним, как в ноябре следователи ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке Виктора Януковича на территорию РФ бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины Константину Кобзарю. Суд его заочно арестовал.