Депутата Киевсовета от «Слуги народа» подозревают в вымогательстве ₴1,5 миллиона взятки, - журналист

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына.

Об этом в Telegram сообщает журналист Олег Новиков.

Трубицын возглавляет в Киевсовете постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.

«По версии следствия, он вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,5 миллиона гривен неправомерной выгоды от частного предпринимателя. Эта взятка была за установку в Киеве МАФов. Сейчас задержан неофициальный помощник депутата, самого политика еще ищут. По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы», - сообщил журналист.

Напомним, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.