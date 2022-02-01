Полицейские задержали иностранца, который участвовал в нападении на помощника Генпрокурора

Зураб Адеишвили Полицейские задержали одного из нападавших на помощника Генпрокурора.

Об этом сообщили в Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, 7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализировали 49-летнего помощника Генпрокуратура Зураба Адеишвили, которого избили четверо неизвестных.

«Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается», – говорится в сообщении.

Отметим, что Адеишвили – ближайшего соратника Михаила Саакашвили. Он был генпрокурором Грузии, возглавлял министерство юстиции. В СМИ сообщалось, что нападавшие при избиении сказали Адеишвили: «Это тебе за наш народ». В данном случае, судя по всему, имелся в виду не украинский народ, а грузинский.

После отставки в Грузии против Адеишвили было открыто несколько уголовных дел. Адеишвили подозревается в организации и личном участии в пытках. Грузия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск, чиновник в нем находился два года. Украина отказалась экстрадировать Адеишвили. Не исключено, что уголовные дела против чиновника являются политическим преследованием.

Напомним, что с 2014 года СМИ обговаривали кандидатуру Адеишвили на должности главы МВД или НАБУ. Он был советником в Кабинете министров Украины, а также в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, когда регионом руководил Саакашвили.