Украинец пытался вывезти в Польшу раритетный автомобиль

Вечером в среду, 9 февраля, через пункт пропуска Краковец пытались провезти ретро-автомобиль.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Речь идет о автомобиле 1955 года выпуска «Москвич 401». В службе уточнили, что транспортным средством управлял 27-летний гражданин Украины.

Сотрудники службы обнаружили несоответствие VIN-кода на составных частях автомобиля со сведениями, указанными в регистрационных документах.

Охранники границы проинформировали работников национальной полиции, после чего транспортное средство с водителем передали правоохранителям.

Напомним, что ранее на границе с Россией задержали раритетный автомобиль «Buick Century», находившийся в угоне.