Судье-коррупционеру с Волыни наказание штрафом заменили двумя годами тюрьмы

Апелляционная палата ВАКС 9 февраля отменила приговор суда первой инстанции и постановила новый приговор, которым судья Ковельского горрайонного суда Волынской области признан виновным по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины и приговорен к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Таким образом, суд апелляционной инстанции изменил экс-судье наказание со штрафа в сумме 25,5 тысячи гривен с лишением права занимать должность судьи сроком на три года на более строгое, а именно два года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в порядке в Верховный Суд.

Отметим, что речь идет об Олеге Васылюке. Согласно материалам дела, Высылюк в 2017 году обещал гражданину за четыре тысячи гривен повлиять на другого судью, который рассматривал админпротокол о мелком хулиганстве. За деньги гражданину якобы должны были назначить наказание не в виде общественных работ, а небольшой штраф.

Напомним, как действующего судью Славянского райсуда за взяточничество наказали тюремным сроком.