В Кривом Роге под зданием горсовета врзывотехники подорвали «посылку», якобы адресованную и.о. мэра Вилкулу

Днем в четверг, 10 февраля, возле здания Криворожского городского совета положили коробку с якобы взрывчаткой. Взрывотехники не подтвердили ее наличие и произвели контролируемый подрыв.
Об этом сообщает местное издание «Свои».
В возможной бомбе сообщил работник Муниципальной гвардии. Из здания горисполкома началась эвакуация.
По предварительной информации, посылку с предполагаемой взрывчаткой якобы принёс курьер Новой почты, и адресована она была на имя и.о. мэра Кривого Рога Юрию Вилкулу. Якобы она отправлена из Белоруссии.
К зданию горисполкома прибыли правоохранители и взрывотехники. Всех сотрудников мэрии эвакуировали. Наличие взрывчатки в коробке под горсоветом не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.
Фото: Первый Криворожский
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