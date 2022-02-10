В Кривом Роге под зданием горсовета врзывотехники подорвали «посылку», якобы адресованную и.о. мэра Вилкулу

Днем в четверг, 10 февраля, возле здания Криворожского городского совета положили коробку с якобы взрывчаткой. Взрывотехники не подтвердили ее наличие и произвели контролируемый подрыв.

Об этом сообщает местное издание «Свои».

В возможной бомбе сообщил работник Муниципальной гвардии. Из здания горисполкома началась эвакуация.

По предварительной информации, посылку с предполагаемой взрывчаткой якобы принёс курьер Новой почты, и адресована она была на имя и.о. мэра Кривого Рога Юрию Вилкулу. Якобы она отправлена из Белоруссии.

К зданию горисполкома прибыли правоохранители и взрывотехники. Всех сотрудников мэрии эвакуировали. Наличие взрывчатки в коробке под горсоветом не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.

Фото: Первый Криворожский

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