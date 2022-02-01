Подрыв подозрительной посылки для мэра Кривого Рога оказался антитеррористическими учениями СБУ

10 февраля возле здания горсовета деактивировали взрывное устройство, которое якобы пришло в посылке Новой почты. Оказалось, это были учения Криворожского отдела СБУ в Днепропетровской области.

Об этом пишут «Свои».

По легенде, взрывное устройство в посылке на имя Юрия Вилкула принёс в здание курьер Новой почты. Отправитель якобы был из Беларуси. Муниципальная гвардия вынесла коробку на улицу, но вызвала экстренные службы лишь спустя 20 минут.

Все экстренные службы сработали очень быстро. В считаные минуты к мэрии прибыли сотрудники СБУ, взрывотехники, патрульные, спасатели, работники Криворожского районного управления полиции, медики.

Здание оградили лентой и провели эвакуацию персонала.

В итоге коробку взорвали.

По информации издания, специальный тренинг провели специалисты Криворожского отдела СБУ в Днепропетровской области. Они проверяли уровень антитеррористической и противодиверсионной защиты объекта критической инфраструктуры.