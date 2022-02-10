В НАБУ опровергли, что подозреваемый в вымогательстве ₴1,4 миллиона депутат Киевсовета убегал от детективов

Директор НАБУ Артем Сытник Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о том, что депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын скрывался от детективов Бюро.

Об этом Сытник рассказал на пресс-конференции 10 февраля.

Как известно, 9 февраля НАБУ уличило Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя. При этом в некоторых СМИ появилась информация, что Трубицын сбежал во время задержания.

– Никто никуда не пропадал. Просто передача денег была назначена на 12:00 и, конечно, мы не могли задерживать до этого. После передачи денег и задержания того лица, которое непосредственно их получало, начались задержания других соучастников, в том числе Трубицына. Это произошло в 17:00. Конечно, некоторый поиск был, но мы его как нашли, сразу задержали, - сказал Сытник.

По его словам, по этому делу подозреваются шесть человек.

– Генеральный прокурор согласовал подозрения по этому делу... Пять из них (из шести – ред.) были вчера (9 февраля – ред.) задержаны, четырем из них, не спецсубъектам, подозрение уже вручено, а по спецсубекту, когда я ехал сюда, была информация, что подозрение согласовано. Все фигуранты, которые, по нашему мнению, имеют отношение к данной схеме, по всем им подозрения согласованы, - сказал Сытник.

И.о. главы САП Максим Грищук уточнил, что Трубицыну вскоре вручат подозрение и уже завтра могут избрать меру пресечения.

Напомним, что в «Слуге народа» прокомментировали разоблачение своего киевского депутата на взятке и раскритиковали Кличко.