В Армении иностранные шпионы вербовали военнослужащих через сайт знакомств

Служба национальной безопасности Армении задержала 19 человек, подозреваемых в причастности к «шпионской сети» на Южном Кавказе.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Служба национальной безопасности 10 февраля заявила, что десятки военнослужащих разных подразделений вооруженных сил могли быть вовлечены в деятельность шпионской сети, работавшей на неназванное государство. По данным спецслужбы, вербовка проходила через онлайн-сервис знакомств, через который армянские военнослужащие, владевшие секретными данными и документами, присоединялись к шпионской группе.

Предполагалось, что сервис будет получать платежи за передачу секретных данных иностранным спецслужбам по мобильным устройствам. В сообщении говорится, что следователи провели более 30 обысков, изъяли документы и другие предметы, которые привели к раскрытию спецоперации, а деятельность шпионской группы была «сорвана».

Напомним, ранее палестинская группировка Хамас взламывала смартфоны израильских военных, которые искали знакомства в интернете.