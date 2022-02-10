Бизнесмена Ярославского вызвали на допрос из-за возможной причастности к смертельному наезду на пешехода

Александр Ярославский Полиция Харьковщины вызовет на допрос возможного участника смертельного ДТП Александра Ярославского.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Предварительно полицейские уже установили, что около 22:55 в районе 534-го километра автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет.

В результате ДТП пешеход погиб.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и по части 3 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП.

Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Фото с места ДТП

Вместе с тем, УП сообщает со ссылкой на источники, что бизнесмен вылетел из Харькова с тестем Сергеем Свентицким. По данным Flightradar, чартерный рейс двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания). Издание отмечает, что к ДТП причастна одна из машин из кортежа Ярославского, а сам он редко водит машину.

Александр Ярославский - украинский бизнесмен и президент харьковского ФК «Металлист», до недавнего времени совладелец «УкрСиббанка». Он также президент группы DCH (Development Construction Holding).

Напомним, как 18 августа 2017 года автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook» написала, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей. 21 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева отменил постановлении об аресте олигарха Дыминского.