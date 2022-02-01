В Киеве полицейские из Днепра похитили фигуранта аферы и вымогали $12 тысяч «откупных» – их задержали сотрудники ВБ

В Киеве внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила полицейских Днепра в похищении человека и вымогательстве у него денег.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Сотрудникам Киевского управления ДВБ НПУ поступило сообщение о действиях отдельных сотрудников полиции Днепропетровской области. Согласно полученной информации, полицейские силой удерживали жителя столицы в автомобиле и требовали 12 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что три работника следственного и уголовного подразделений Днепровского районного управления полиции прибыли в Киев для проведения санкционированного обыска. Мероприятие должно было быть проведено по месту жительства фигуранта уголовного производства, начатого по факту мошенничества.

После следственных действий полицейские задержали владельца квартиры – 30-летнего киевлянина. Мужчину против его воли посадили в его же автомобиль и потребовали деньги за прекращение дальнейшего уголовного преследования.

Указанной суммы у мужчины не оказалось, потому полицейские разрешили искать ее взаймы. В течение нескольких часов сотрудники полиции вместе с задержанным ездили по городу и собрали у его знакомых 2,5 тысячи долларов США. Во время встречи с еще одним приятелем киевлянин получил 3800 долларов. Деньги он сразу передал полицейским.

В момент передачи денег днепропетровских полицейских задержали бойцы отдела быстрого реагирования и оперативники ДВБ НПУ совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве. После задержания правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Полицейские из Днепра задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины до избрания им меры пресечения. Следователи ГБР готовят фигурантам вручение подозрения.

По сведениям внутренней безопасности Нацполиции Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. За совершенные противоправные действия сотрудникам полиции может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как трое сотрудников СБУ похитили и пытали иностранца, чтобы заполучить более ₴2 миллионов.