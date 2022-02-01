В центре Херсона группа из пяти человек избила и расстреляла мужчину – один из нападавших уже в СИЗО

В среду, 9 февраля, в центре Херсона возле развлекательного заведения группа людей избила и расстреляла мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Инцидент произошел около 20:30 вблизи одного из развлекательных заведений на улице Соборной. Группа из пяти человек нанесли телесные повреждения мужчине. При этом злоумышленники несколько раз выстрелили в потерпевшего, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

«У 50-летнего пострадавшего предварительно диагностированы многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на мужчину напала группа из пяти человек, которые и ранее попадали в поле зрения полиции. Одного из подозреваемых в возрасте 44 лет правоохранители задержали по месту жительства. Он сейчас находится в СИЗО.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство».

Напомним, что в Киеве неизвестные жестоко избили помощника Генпрокурора.