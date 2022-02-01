В Николаеве предпринимателя приговорили к трем месяцам ареста за серию краж контейнеров для мусора

В Николаеве частного предпринимателя приговорили к трем месяцам ареста за то, что воровал емкости для бытовых отходов.

Об этом «Преступости.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

С сентября по октябрь 2021 года предприниматель Яков Г. ночью выезжал на своей «ГАЗели» и воровал контейнеры для мусора. Он совершил 20 таких краж на улицах Озерная, Крылова, Курортная, Лазурная, Киевская, Корабелов, Кузнецкая, Новосельская.

Все емкости принадлежали коммунальному предприятию «Николаевкоммунтранс». Стоимость одного сетчатого контейнера для отходов из пластика составляет 3000 гривен, пластмассовый контейнер для других бытовых отходов – 4625 гривен.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности в совершении преступлений, предусмотренных частью 1,2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Также стороны согласовали меру наказания – три месяца ареста.

Представитель КП «Николаевэлектротранс» в суде сообщил, что обвиняемый вернул похищенное имущество, поэтому претензий к нему не осталось.

В итоге судья Заводского райсуда Николаева Зинаида Сухаревич утвердила сделку, назначив мужчине оговоренное наказание.