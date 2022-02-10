Олигарх Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, в которое попал автомобиль его компании

Харьковский мультимиллионер Александр Ярославский утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH, который совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщает «МГ Объектив».

Напомним, что ранее полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника смертельного ДТП. Ранее на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» неустановленный автомобиль сбил насмерть мужчину. СМИ сообщили, что автомобиль относится к кортежу Ярославского.

Ярославский не подтвердил, но и не опровергнул, что к аварии причастен автомобиль его кортежа.

- Я спал дома и утром только узнал об этом, - говорит он.

«На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, он сообщил, что «не следит за своими номерами». На вопрос: «Как вы в целом можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж?» Ярославский ответил: «Никак». На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: «Спросите у кортежа». Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации. - Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю, - ответил бизнесмен», - сообщает издание.

В компании Ярославского заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

«Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения», - сообщили в DCH.

Также сообщили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей и полет был запланирован до ДТП.