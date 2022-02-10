Задержанному в Киеве шпиону помешали поджечь автомобиль – он как раз облил машину горючим

Задержанному в Киеве агенту белорусских спецслужб полиция и СБУ помешали поджечь автомобиль Skoda.

Новые детали задержания опубликовала полиция Киева.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в Киеве задержали агента, завербованного спецслужбами Беларуси. Он совершал различные провокации и выполнял порученные задания – поджег салют возле посольства Польши и фотографировал автомобили возле военкомата в Житомире. По данным СБУ, он также готовил теракт.

В полиции сообщили, что злоумышленник облил Skoda бензином, но ему помешали довести преступление до конца. По данным СБУ, подозреваемый сам купил этот автомобиль.

- Довести преступный умысел до конца мужчине помешали правоохранители. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли канистру с остатками жидкости и зажигалку, - отметил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Задержанный является 28-летним киевлянином, он находится в розыске за совершение мошенничества.