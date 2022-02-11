Львовские патрульные спасли домушника, который не мог слезть с карниза

Во Львове патрульные задержали подозреваемого в квартирной краже, который пытался скрыться через балкон, но не мог спрыгнуть со второго этажа.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Около 5 часов утра в полицию позвонила жительница многоэтажки и сообщила, что к ним в квартиру проник неизвестный. Злоумышленник разбил окно и залез в комнату, а когда его обнаружили жильцы, то вор покинул квартиру тем же путем, но не смог спуститься.

Судя по видео, подозреваемый оказался на карнизе между этажами. Патрульный спустился на карниз и помог задержанному вернуться в квартиру. Инспекторы оказали подозреваемому медицинскую помощь, ведь он ранил руки, когда разбил окно. В итоге его госпитализировали с признаками наркотического опьянения.

Напомним, ранее на Николаевщине подросток застрял в решетке магазина, из которого он украл алкоголь.