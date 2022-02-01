Верховный суд избавил Стерненко от условного срока, но оставил судимость за похищение человека и разбой

Верховный суд Украины 10 февраля вынес решение по двум делам относительно бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

Приговор в деле о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича оставили без изменений. Ранее Стерненко и его сообщника Демчука приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за похищение человека и разбой. Апелляционный суд отменил это наказание: Стерненко и Демчука признали виновными, но наказания не применили, так как сроки давности истекли.

Апелляционный суд также признал Стерненко виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Суд 3 года заключения заменил на условный срок с испытательным термином в 1 год.

«Стерненко настаивал, что изъятый у него стартовый шумовой пистолет не подпадает под статью 263. Суд признал, что встроенная в этот пистолет втулка не нарушает закон, но наличие у обвиняемого боевого патрона создавало опасность, а три выстрела, совершенных Стерненко, указывают на его опасность», - сообщалось тогда.

Теперь же суд закрыл дело о хранении оружия и боеприпасов по малозначимости. Таким образом Стерненко избавился от условного срока.

Но Стерненко оставили судимость за похищение человека и разбой. Её он собирается отменить через Европейский суд по правам человека.