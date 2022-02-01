В Одессе сожгли автомобиль, которым пользовалась нардеп от «Слуги народа» Юлия Диденко, - СМИ

В Одессе сожгли автомобиль, который принадлежит брату народного депутата от партии «Слуга народа» Юлии Диденко.

Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Юлия Диденко – жена главы Одесского облсовета Григория Диденко. Не так давно ходили слухи о его назначении губернатором Одесской области.

Официально это авто принадлежит брату Юлии Диденко Григорию Сироте, замдиректора департамента эксплуатации зданий Одесской ОГА. «Страна» утверждает, что автомобилем пользовалась Диденко. В то же время сама Юлия Диденко опровергла информацию о поджоге.

- Нет, это неправда. Первый раз слышу, - сказала Диденко.

Напомним, ранее в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.