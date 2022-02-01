Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины из-за подмены водителя в кортеже Ярославского, причастного к смертельному ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за фальсификаций в деле о смертельном ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом Монастырский сообщил в Facebook.

Как известно, полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника смертельного ДТП – на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» неустановленный автомобиль сбил насмерть мужчину. СМИ сообщили, что автомобиль относится к кортежу Ярославского. Ярославский утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH. В компании олигарха заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в вспомогательной службе DCH.

Монастырский заявил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

«Только принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте», – сообщил министр внутренних дел.

Он также отметил, что из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Генпрокурор Ирина Венедиктова также отреагировала на эти события, заявив в соцсети, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис Генерального прокурора и соответствующее постановление уже в процессе подготовки.

Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. По словам Венедиктовой должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении должностных лиц, которые ответственны за расследование ДТП.

«Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд выглядит удивительно. Реагируем адекватно к ситуации», – подытожила Генпрокурор.

Кроме того в СМИ опубликовали видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП.

Напомним, как 18 августа 2017 года автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский 22 августа выехал за пределы Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей. 21 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева отменил постановлении об аресте олигарха Дыминского.