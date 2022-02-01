ГБР открыло уголовное дело из-за фальсификации в расследовании ДТП с участием кортежа Ярославского

ГБР открыло уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 372 УК).

Как известно, 9 февраля около 23:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель не остановился и покинул место аварии.

Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и по части 3 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины. Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

– Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления. Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности, - отметил Алексей Сухачев.

Как известно, полиция Харьковщины вызвала Александра Ярославского на допрос, как возможного участника этого смертельного ДТП. Ярославский покинул страну, но утверждает, что его не было в автомобиле компании DCH. В компании олигарха заявили, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в вспомогательной службе DCH.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины Станислава Перлина из-за подмены водителя в кортеже Ярославского. Дело забрали на расследование в Киев.