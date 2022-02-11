Подозреваемого в вымогательстве крупной взятки депутата Киевсовета арестовали с залогом в ₴2,5 миллиона

Владислав Трубицын ВАКС в пятницу, 11 февраля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,481 миллиона гривен для подозреваемого в получении взятки депутата Киевсовета. Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, 9 февраля НАБУ уличило депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя.

В случае внесения залога на указанное лицо возлагаются следующие процессуальные обязанности: не покидать населенный пункт, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Срок действия определения суда – до 8 апреля 2022 года включительно.

Напомним, что в «Слуге народа» прокомментировали разоблачение своего киевского депутата на взятке и раскритиковали Кличко.