Из Украины снова выдворили подсанкционного «вора в законе» «Нукри Гальского»

"Нукри Гальский" (фото - НПУ, 2018 год) Из Украины ночью 10 февраля выдворили «вора в законе» «Нукри Гальского».

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время проведения мероприятий оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний «злодей в законе» по прозвищу «Нукри Гальский». Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, попавших в санкционный список СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции.

По данным оперативников, «авторитет» попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили его местонахождение.

С целью недопущения распространения им преступного влияния полицейские провели меры по задержанию «вора в законе» и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Напомним, что в 2018 года полиция уже выдворяла Нукри Гальского из страны. Тогда он тоже приехал в страну несмотря на запрет.