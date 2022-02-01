В Первомайске водитель Chevrolet насмерть сбил 20-летнего пешехода – полиция ищет свидетелей ДТП

В четверг, 10 февраля, около 22:25 возле дома №113 по улице Одесской в ​​Первомайске 22-летний водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших данное происшествие, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 093-714-45-20 или 102», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаевской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.