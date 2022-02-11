Ахметов и Коломойский: Энергорегулятор назвал виновных в обвале цен на электроэнергию

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) обвинила НАЭК Энергоатом, Юнайтед Энерджи и ДТЭК в действиях, приведших к обвалу цены электроэнергии на рынке на сутки наперед.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«В начале февраля, когда в работу было запущено все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на «рынке на сутки наперед» (РСН). Но эта ситуация была значительно углублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью», — говорится в сообщении.

В НКРЭКУ отметили, что в январе суммарный спрос на РСН со стороны двух структур: группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова (вместе с аффилированными компаниями) и компании Юнайтед Энерджи из орбиты олигарха Игоря Коломойского — составлял 77% всего спроса, а предложение НАЭК Энергоатом на РСН составляло 42% от всего предложения. В феврале суммарный спрос группы ДТЭК и Юнайтед Энерджи составлял 81% всего спроса на РСН, а суммарное предложение Энергоатома и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСН. Регулятор считает, что это «указывает на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка».

«В целом в феврале предложение на „рынке на сутки наперед“ выросло на 30% (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС). Но, кроме того, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на „рынке на сутки наперед“, что привело к существенному снижению цены. Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии. Другая компания резко сняла свой спрос с рынка на сутки наперед и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) даже тогда, когда цена там гарантированно выше на 15%, чем цена РСН. Такое поведение тоже противоречит экономической логике, ведь как правило покупатель пытается купить там, где дешевле, а не там, где гарантированно дороже», — пояснили в НКРЭКУ.

По мнению регулятора, это привело к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСН.

В Д.Трейдинг Ахметова в ответ заявили, что считают обвинения регулятора необоснованными.

«Д.Трейдинг покупает электроэнергию исключительно на прозрачных условиях по ценам, определенным балансом спроса и предложения. Компания работает строго в соответствии с правилами рынка, утвержденными НКРЭКУ. Заявления регулятора о якобы „чрезмерном рыночном влиянии“ являются очередной попыткой переложить с себя ответственность за разбалансирование рынка на частные компании», — говорится в заявлении.

В компании считают, что кризис спровоцирован импортом электроэнергии, продолжающимся на фоне профицитной работы атомной генерации, а также спекуляциями недобросовестных трейдеров.

«Более 50% продаж на РСН в феврале, по данным Оператора рынка, происходит по заявкам с заниженной ценой — менее 1000 грн/МВтч. Это ниже себестоимости любого вида генерации, в том числе и атомной», — добавили в Д. Трейдинг.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседаниях 4 февраля и 7 февраля, приняла ряд решений для преодоления профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.