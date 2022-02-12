На Николаевщине суд оправдал мужчину, которого обвиняли в совращении девятилетней падчерицы

В Новой Одессе суд оправдал мужчину, которого обвиняли в развращении девятилетней падчерицы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, жителя Новоодесского района по подозрению в развратных действиях относительно ребенка полиция задерживала еще в 2017 году.

Согласно позиции обвинения, в 2017 году мужчина под предлогом игры позвал к себе падчерицу, которой на то время было девять лет. Он включил перед ней видео порнографического характера, разделся, снял одежду с ребенка и имитировал с ней половой акт.

Обвиняемый в суде свою вину не признавал. Также он отказался давать пояснения относительно обвинения.

Согласно материалам дела, в октябре 2017 года девочка была в гостях у своей бабушки и решила рассказать ей «секретик». По ее словам, отчим показывал ей фильмы, где взрослые занимались сексом в разных формах. По словам свидетельницы, девочка также говорила, что они с отчимом ласкали друг друга в интимных местах, а также мужчина просил повторить действия, которые были в порнофильме. По словам бабушки, внучка сказала, что подобное было неоднократно.

Позже эту информацию рассказали матери девочки, и та написала заявление в полицию.

Женщина также дала показания, что спрашивала у дочери о рассказанном. По ее словам, ребенок сказал, что смотрела фильмы сексуальной тематики, но не может вспомнить, где именно. О других сексуальных действиях отчима девочка маме не рассказала.

Мать девочки также сообщила, что никогда не замечала интимного интереса со стороны мужа к детям. Допрос ребенка в суде она не разрешила.

Психолог, которая присутствовала при допросе девочки во время следствия, рассказала, что ребенок рассказал о просмотрах порнофильмов с отцом и его развратных действиях. Ребенок во время дачи показаний был смущен, но негативных эмоций не проявлял. Также психолог отметила, что ей показалось, что девочка не фантазирует во время рассказа, но это ее субъективное мнение, а склонность к фантазированию должны определять при психологической экспертизе, которая в этом случая не проводилась.

Во время обысков дома мужчины нашли несколько электронных носителей, на которых действительно находились порнографические материалы.

В то же время судья Олеся Деминская пришла к выводу о невиновности мужчины в совершении преступления по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»). Судья отметила, что позицию обвинения подтверждают только слова нескольких свидетелей, которые передают слова девочки. Сам факт наличия порнографических материалов у мужчины также не может доказывать то, что он совершал развратные действия в отношении ребенка.

Напомним, как жителя Николаевщины уличили на нескольких фактах совращения детей – полиция проверяет, были ли еще похожие случаи.