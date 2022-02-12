В Киеве задержали мошенников, которые просили своих жертв разменять крупную сумму

В Киеве патрульные задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали своих жертв при размене денег.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Фармацевт сообщила в полицию, что в аптеку зашли неизвестные и попросили разменять значительную сумму на более мелкие купюры. Женщина согласилась и разменяла, но мужчины передумали, забрали свои деньги и ушли. После этого женщина обнаружила недостачу, побежала за ними, но не успела их задержать. Только увидела, как они садятся в автомобиль.

Как только женщина позвонила в полицию, мужчины вернулись в аптеку, вернули ей деньги, извинились и ушли. Патрульные установили, что автомобиль подозреваемых находится в розыске, поскольку причастен по меньшей мере к трем преступлениям, связанным с мошенничеством. Полицейские задержали автомобиль и фигурантов.

Напомним, ранее в Николаеве полиция закрыла два колл-центра аферистов.