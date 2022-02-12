«Продавцы» должности главы Кировоградской ОГА за $3,5 миллиона по сделке заплатят по 68 тысяч гривен штрафа

Фото с места задеражания Печерский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности в отношении Ивана Шовкопляса и Игоря Усипенко за злоупотребление влиянием по предварительному сговору группой лиц. За «продажу» должности главы Кировоградской облгосадминистрации они заплатят по 68 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В апреле 2021 года в Киеве 57-летний Усипенко встретил своего знакомого. Зная, что он является частным предпринимателем и имеет значительные сбережения, Усипенко решил получить от него неправомерную выгоду. Для реализации преступного плана он привлек неустановленное лицо, досудебное следствие по которому выделено в отдельное уголовное производство, а также 81-летний Шовкопляса, который в течение длительного времени был депутатом Луганского облсовета, помощником народных депутатов 4-5 созывов, в связи с чем имел знакомства среди должностных лиц Кабинета министров Украины.

Усипенко предложил общими, согласованными действиями за полученные деньги повлиять на должностных лиц Кабинета Министров Украины, чтобы согласовать назначение своего богатого знакомого на должность главы Кировоградской облгосадминистрации.

Якобы имея возможность повлиять на принятие решения о назначении лица главой Кировоградской ОГА, Усипенко предложил предоставить 3,5 миллиона долларов за влияние на должностных лиц правительства. 26 мая 2021 года Шовкопляс и Усипенко прибыли в помещение «Индустриалбанка», где встретились с кандидатом на должность главы ОГА и получили от него неправомерную выгоду, после чего были задержаны.

Еще в сентябре прошлого года мужчины заключили с прокурором соглашение о признании виновности. Им смягчили квалификацию обвинения, исключив вымогательство (с части 3 на часть 2 статьи 369-2 УК Украины). Усипенко и Шовкопляс обязались во время судебного разбирательства признать вину и разоблачать преступные действия своего неустановленного подельника, досудебное следствие по которому выделено в отдельное производство.

Суд утвердил эти соглашения и назначил согласованное наказание – по 68 тысяч гривен штрафа.

Напомним, что в феврале в прокуратуре сообщили, что отдали под суд обвиняемых в деле о «продаже» должности главы Николаевской ОГА за 600 тысяч долларов.