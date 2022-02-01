Апелляционный суд также отказался арестовывать подозреваемого в госизмене Порошенко

Киевский апелляционный суд в пятницу, 11 февраля, оставил избранную ранее меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Петра Порошенко.

Как известно, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения – настаивают на аресте с миллиардным залогом.

Отметим, что возле здания суда собралась группа поддержки Порошенко. Также его сторонники монтировали сцену с звукоаппаратурой и большим экраном.

В районе суда много сотрудников полиции и Нацгвардии, их спецтехника. В определенных местах передвижение граждан временно ограничено в целях общественной безопасности.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.