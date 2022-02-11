Чиновника киевского университета Минобороны задержали на взятке в ₴20 тысяч

В Киеве задержали на взятке полковника ВСУ, одного из руководителей подразделения Национального университета обороны им. И. Черняховского.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Подозреваемый получил взятку размером 20 тысяч гривен за разрешение на использование гражданскими лицами спортивно-оздоровительных локаций университета.

Фигуранта задержали 10 февраля на территории вуза после получения взятки. Задержание провели полиция и Департамент военной контрразведки СБУ.

Напомним, ранее в Николаеве СБУ задержала на взятке военного комиссара Казанки.