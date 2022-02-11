На Ровенщине произошел вооруженный конфликт между копателями янтаря и СБУ – пострадали пятеро гражданских и трое силовиков

Иллюстрация Сотрудники ГБР проверяют правомерность действий сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, которые применили оружие во время столкновения с нелегальными копателями янтарями.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, 10 февраля около 17:00 неподалеку села Ельное Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка.

Сотрудники СБУ заподозрили граждан в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели начали сопротивляться сотрудникам СБУ, затеяли драку с применением ножей, топор и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента пять гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.

В СБУ в свою очередь сообщили, что в результате этого конфликта пострадали трое их сотрудников. Также четверо из пяти гражданских отказались от госпитализации.

Противоправные действия местных жителей документировались в рамках открытого уголовного производства по статьям 240-1, 441 Уголовного Кодекса.

Национальная полиция также зарегистрировала уголовные производства по части 2 статьи 342 УК Украины («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц») ; по части 1 статьи 294 УК Украины («Массовые беспорядки») и по части 2 статьи 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

В рамках указанных уголовных производств проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности причастных лиц.

Напомним, как на Ровенщине копатели янтаря перекрыли трассу и устроили потасовку с полицией, пострадали 8 правоохранителей