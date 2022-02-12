Украинка привезла из Мексики десять чемоданов с текилой, но алкоголь изъяли таможенники

В аэропорту «Борисполь» таможенники изъяли у 24-летней украинки текилу и другой алкоголь стоимостью 970 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

В багаже ​​украинки, возвращавшейся домой из Мексики и выбравшей «зеленый коридор», обнаружили 66 бутылок элитного алкоголя.

В 10 чемоданах нашли 53 бутылки текилы, 6 бутылок мескаля и 7 бутылок вина. В частности, обнаружили 31 бутылку текилы Don Julio Real Anejo, которая в Украине стоит 29 тысяч гривен. Согласно закону, девушка могла провезти только 1 бутылку текилы и 3 бутылки вина. На девушку составили протокол о нарушении таможенных правил, алкоголь изъяли.

Напомним, в Николаеве будут судить дельцов, у которых изъяли около 28 тонн контрафактного алкоголя и спирта.