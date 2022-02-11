В Киеве работник СТО похитил внедорожник клиента – злоумышленник ранее уже сидел за угон

В Киеве полиция задержала нетрезвого работника СТО, который угнал Mitsubishi Pajero, находившийся на ремонте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Полицейские остановили автомобиль, который нарушил ПДД. Во время общения с водителем у него заметили явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у водителя не было документов на машину.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина угнал внедорожник в Оболонском районе на станции технического обслуживания, где он работал. Тест на алкоголь показал 0,93 промилле (легкое опьянение, в пять раз выше разрешенной нормы). Нарушителем оказался 28-летний местный житель, неоднократно судимый за угон авто и разбойное нападение. Суд поместил подозреваемого под стражу, ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее суд дал условный срок автомойщику, который пьяным угнал и разбил о столб машину николаевца.