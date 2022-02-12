В Ивано-Франковске отдали под суд киллеров, которые готовили покушение на бизнесмена

ГБР завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении инструктора по боевой подготовке Нацгвардии и гражданина Беларуси, планировавших в Ивано-Франковске убийство застройщика.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Летом 2021 года военнослужащий вместе с иностранцем получил заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.

«Сообщники подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные место и время для покушения», - говорится в сообщении.

Реализовать свой преступный умысел злоумышленники не успели – за несколько дней до преступления их задержали. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет.