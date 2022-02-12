На Харьковщине пограничники задержали мужчину, который с четырьмя детьми сожительницы пытался незаконно попасть в Россию

Пограничники Харьковского отряда остановили мужчину с детьми в 20 метрах от государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Участковому инспектору пограничной службы отделения «Казачья Лопань» информацию о появлении неизвестных лиц в пограничном районе передал местный житель. В ходе проверки информации пограничный наряд около 22 часов вечера в 20 метрах от государственной границы с РФ остановил путешественников.

Как выяснилось впоследствии, мужчина, гражданин Украины 1987 года, житель Днепропетровской области, вместе с четырьмя детьми своей сожительницы направлялся в РФ к родственникам. Поскольку у них не было документов, необходимых для пересечения границы, он избрал незаконный способ – в обход пунктов пропуска.

Мужчина рассказал правоохранителям, что его сожительница плохо относилась к своим детям – двум мальчикам и двум девочкам, поэтому он и решил вместе с ними тайком попасть в РФ.

«Пограничники также установили, что в ноябре 2021 уже задерживали мужчину. Он тоже с этими детьми пытался незаконно пересечь украинско-российскую границу, чтобы попасть в Воронеж. Но в прошлый раз с детьми тоже была их мама. Тогда по решению суда мужчина и женщина за попытку незаконно пересечь границу в составе группы лиц должны были уплатить штраф по 8500 гривен», - говорится в сообщении.

Пограничники привлекли мужчину к админответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Для выяснения всех обстоятельств дела и принятия дальнейшего правового решения мужчина вместе с детьми 2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как на Харьковщине пограничники задержали девять кубинцев, которые незаконно проникли в Украину из РФ.