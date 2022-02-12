Пьяный сотрудник ГБР из Полтавы устроил на улицах Харькова автогонки с патрульными

В Харькове пьяный сотрудник Государственного бюро расследований устроил гонки с работниками патрульной полиции. В связи с этим ГБР проводит внутреннее расследование и оказывает всестороннее содействие полиции по происшествию.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.

Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

«По результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения», - говорится в сообщении.

Напомним, начальника одесского управления стратегических расследований поймали на пьяном вождении.