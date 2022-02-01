Взяткодателем в деле депутата Киевсовета является экс-глава николаевской САД Максименко – его ранее также задерживало НАБУ

Взяткодателем в деле депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислава Трубицына является бывший глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко.

Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

По данным прокурора САП, в 2021 году Максименко познакомился с помощником Трубицына Белинским. Он обговаривали, как организовать передачу взятки за то, чтобы Максименко получил право на торговлю в передвижных магазинах (купавах).

В сентябре 2021 года процесс активизировался, впоследствии, по данным следствия, директор киевского КП «Городской магазин» Аман Моламов и его заместитель Непряхин обеспечили победу Максименко на торгах на разрешение вести предпринимательскую деятельность в купавах.

- С Непряхиным на протяжении ноября 2021 года, после обсуждения Трубицына, Моламова и Максименко, было согласовано, что суммы неправомерных выгод за организацию торгов, победу в них и за содействие в использовании купав будет оформлено документально, в таблицу, что и сделал Максименко по поручению Непряхина, - заявил прокурор.

Всего договорились, что Максименко за 7 торговых точек выплатит подозреваемым во главе с депутатом 1,39 миллиона гривен.

Первую часть взяток за три торговые точки – 130 тысяч гривен Максименко передал через представителя КП «Київська спадщина» Ковальчука, а тот передал деньги Моламову и Трубицыну. Затем договорились о схеме касательно еще 4 торговых точек. Максименко оставалось отдать 1,26 миллиона гривен взятки и, по данным следствия, Трубицын дал отсрочку в выплате.

- 9 февраля во время общения с Трубициным по телефону Максименко получил от него поручение передать эти деньги приближенному к Трубицыну Илье Лифу, что было сделано 9 февраля. После этого другие участники преступления были задержаны, - говорит прокурор.

Также утверждается, что Трубицын и Моламов помогали Максименко решить проблему с незаконной торговлей, которая составляла ему конкуренцию. Кроме того, Максименко должен был подыскивать других предпринимателей, которые платили бы взятки чиновникам и депутату.

Во время заседания прокурор САП уточнил, что Максименко под подпись выдали деньги – 1,26 миллиона гривен, которые стали предметом взятки. Впоследствии эти деньги нашли в сейфе в офисе Лифа. Максименко в деле проходит как свидетель.

Как известно, 9 февраля НАБУ задержало депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя. Среди подозреваемых: депутат Киевского городского совета, помощник депутата Киевсовета, директор коммунального предприятия, два заместителя директора коммунального предприятия, приближенное к депутату лицо.

Напомним, 11 сентября 2019 года в Одессе детективы НАБУ задержали на то время и.о. главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки по версии следствия – 2,5 миллиона гривен. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. Это предприятие связано со скандальным Араиком Амирханяном, который попал под санкции СНБО и находится в розыске. Дело Максименко передали в суд в мае 2020 года.