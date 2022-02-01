Стрельба в кафе на Донетчине: Задержанными оказались военнослужащие ВСУ, а одним из погибших был нацгвардеец

По делу об открытой стрельбе в кафе села Гранитное Донецкой области задержали двух военнослужащих ВСУ.
Об этом в Facebook сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
По данным следствия, 13 февраля указанные военнослужащие, находясь на территории кафе в Гранитном, совершили стрельбу из закрепленного оружия.
В результате один нацгвардеец и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.
На месте происшествия работают руководство и прокуроры Волновахского отдела Мариупольской спецпрокуратуры объединенных сил, следователи Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области и эксперты.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Военнослужащих Вооруженных Сил Украины задержали по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Как известно, о массовой стрельбе в Гранитном, в результате которой два человека погибли, и еще двоих госпитализировали, стало известно утром 13 февраля, однако тогда правоохранители не раскрывали детали в отношении задержанных лиц.