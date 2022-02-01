Житель Хмельницкой области получил условный срок за 18 краж из супермаркета

В городе Шепетовка Хмельницкой области 43-летнего обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком. Мужчина за несколько месяцев совершил 18 краж из супермаркета.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Мужчина незаметно выносил из магазина товары, не рассчитываясь за них. Первые кражи злоумышленник совершил еще в августе прошлого года. Сначала он похищал только элитный алкоголь, а потом принялся и за продукты питания. При очередной попытке вынести неоплаченный товар мужчину заметили охранники и вызвали полицейских. Общая сумма ущерба сети магазинов превысила 10 тысяч гривен.

Следователи доказали причастность мужчины к 18 кражам. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее на Николаевщине бывший продавец отсудил ₴163 тысячи ущерба за то, что его обвиняли в краже выручки из кассы супермаркета.