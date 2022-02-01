Нападение на съемочную группу в Днепре: полиция открыла два уголовных дела

По факту нападения на съемочную группу «Украинской правды» в Днепре открыты два уголовных дела. Происшествие квалифицировано, как насилие против представителей СМИ и препятствование профессиональной деятельности.

Правоохранители отметили, что 13 февраля на территории аэропорта в Днепре произошел конфликт межу группой лиц и журналистами издания «УП». По данному факту начаты два уголовных производства.

Дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 171 - препятствование профессиональной деятельности журналистов; - ст. 345-1 - угрозы или насилие в отношении журналистов.

Правоохранители собирают информацию о происшествии. Проводятся первичные следственные действия.

Как известно, 13 февраля в Днепре возле вип-терминала аэропорта неизвестные совершили нападение на съемочную группу журналиста «УП» Михаила Ткача. Так, один из неизвестных мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

Также мэр Днепра Борис Филатов призвал дать политическую оценку произошедшему инциденту, а со совей стороны пообещал предоставить необходимые записи с видеокамер городской системы «Безопасный город».