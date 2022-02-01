Суд дал год условно полицейскому из Николаевщины, который подстрелил знакомого из табельного пистолета

В Вознесенске суд дал год испытательного срока для полицейского офицера громады, который подстрелил знакомого из служебного оружия.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Вечером 8 октября прошлого года сотрудник полиции находился у себя дома. Он достал из сейфа табельный пистолет Макарова, снял его с предохранителя, дослал патрон в патронник и направил в сторону своего гостя. Он выстрелил в своего знакомого с расстояния примерно в один метр и попал ему в живот, причинив тяжкое телесное повреждение.

В суде обвиняемый признал свою вину, отметив, что совершил это преступление неумышленно.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый Владимир О. сотрудничал со следствием, добровольно возместил ущерб потерпевшему.

Судья Александр Дробинский признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Украины («Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов») и назначил год лишения свободы. Одновременно судья освободил его от тюрьмы, назначив год испытательного срока.

Также суд взыскал с мужчины 8,5 тысяч гривен затрат на экспертизы по делу.

Отметим, что после инцидента этот сотрудник был уволен из полиции.

Напомним, как на Киевщине мужчина с пистолетом хотел отомстить обидчикам брата, а в итоге подстрелил своих родителей.