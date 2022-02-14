В Ивано-Франковской области СБУ задержала вооруженную банду, которая занималась вымогательством и захватила государственный объект

В ходе масштабной спецоперации в Ивано-Франковской области нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала жителей региона и осуществляла захват имущества.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Лидеры преступной группировки пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве «штаба» для координации противоправной деятельности.

В состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. По данным следствия, они облагали «данью» местных жителей.

Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.

В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки правоохранители обнаружили: два противотанковых реактивных гранатомета, более 20 единиц стрелкового оружия, два боевые гранаты РГД-5, свыше шести тысяч патронов разного калибра, оптические прицелы и глушители, дымовые шашки, бронежилеты и средства связи, деньги, полученные преступным путём. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Организаторам и активным участникам группировки сообщили о подозрении в совершении преступлений по части 4 статьи 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы), части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), двум лидерам преступной группировки дополнительно уведомлено о подозрении по части 1 статьи 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов в уголовники.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, как в Киеве задержали рэкетира за вымогательство у бизнесмена миллиона долларов для группировки, которую возглавляет «вор в законе» из Чечни.