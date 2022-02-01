НАБУ опубликовало оперативное видео переговоров фигурантов дела депутата Киевсовета, подозреваемого в получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео переговоров участников по делу депутата Киевского городского совета от «Слуги народа» Трубицына, подозреваемого в получении 1,3 миллиона гривен взятки.

Видео Бюро опубликовало на своем YouTube-канале.

Как известно, 9 февраля НАБУ задержало депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына и его сообщников из мэрии Киева в вымогательстве 1,4 миллиона гривен у предпринимателя. Среди подозреваемых: депутат Киевского городского совета, помощник депутата Киевсовета, директор коммунального предприятия, два заместителя директора коммунального предприятия, приближенное к депутату лицо.

Взяткодателем в деле Трубицына является бывший глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко. По данным следствия, в 2021 году Максименко познакомился с помощником Трубицына Белинским. Он обговаривали, как организовать передачу взятки за то, чтобы Максименко получил право на торговлю в передвижных магазинах (купавах).

В сентябре 2021 года процесс активизировался, впоследствии, по данным следствия, директор киевского КП «Городской магазин» Аман Моламов и его заместитель Непряхин обеспечили победу Максименко на торгах на разрешение вести предпринимательскую деятельность в купавах. С Непряхиным на протяжении ноября 2021 года, после обсуждения Трубицына, Моламова и Максименко, было согласовано, что суммы неправомерных выгод за организацию торгов, победу в них и за содействие в использовании купав будет оформлено документально, в таблицу, что и сделал Максименко по поручению Непряхина.

Всего договорились, что Максименко за 7 торговых точек выплатит подозреваемым во главе с депутатом 1,39 миллиона гривен.

В НАБУ отметили, что собранные материалы, которые они опубликовали, являются частью доказательной базы и показывают «закулисье» организации торговли в столице.