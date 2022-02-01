Нападение на журналистов в Днепре: охранник «Нарика» угрожал зарезать оператора, если тот не назовет пароль от телефона

Журналист Михаил Ткач опубликовал подробности нападения на его съемочную группу в аэропорту Днепра. Он подтвердил, что на него и коллег напала охрана бизнесмена Александра Петровского.

Об этом Ткач сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что 13 февраля на съемочную группу «Украинской правды» напали в аэропорту Днепра. У оператора забрали телефон и удалили снятые видео. При этом полиция бездействовала, хотя и находилась рядом.

Ткач сообщил, что в Днепре снимали материал о дне рождения Игоря Коломойского. Журналисты хотели узнать, кто именно прилетит из столицы в Днепр на праздник.

«Оператор Ярослав Бондаренко снимал на телефон выходивших через VIP-терминал. Очередной чартер из Киева заходил на посадку и Ярослав снова пришел в терминал. Два охранника выхватили документы, когда Ярослав представлялся. Один из охранников забрал телефон у оператора. Далее из терминала вышли, собственно, двое пассажиров. Первого мы еще идентифицируем. Именно он достал нож и, схватив Ярослава, начал угрожать тем, что он его зарежет, приставляя нож к лицу».

«Важно понимать, что у охранников была только одна цель – удалить видео. Ни о какой безопасности или опасности речь не шла. Потому они удерживали оператора. Телефон оператора запаролен, и потому требованием к Ярославу было – сказать пароль. После того как Ярославу несколько раз повторили, что его сейчас зарежут, он озвучил пароль. Охранник удалил не просто видео и фото за тот день, а видео и фото за полгода. Удалил даже из папки «удаленное». Все это время документы Ярослава были у нападавших», - рассказывает Ткач.

Последним из терминала вышел Александр Петровский, который не приказал охране отпустить журналиста.

«Петровский не помог Ярославу освободиться, а наоборот начал угрожать, что его сейчас повезут в управу. Мол, документы можно подделать, и поэтому нужно хорошо проверить. Когда Ярослав в очередной раз сказал, что выполняет редакционное задание и даже не знает, кто сейчас перед ним, Петровский отметил: «Лучше тебе и не знать», - рассказал журналист.

Далее охранники Петровского на глазах у полиции аэропорта совершили нападение на водителя съемочной группы, несколько раз пытались выбить телефоны и камеру из рук журналистов.

Напомним, как в декабре 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины возле тогдашнего президента Петра Порошенко оказался лидер организованной преступной группировки Александр Петровский. В сентябре 2019 года олигарх Игорь Коломойский сходил на баскетбол в компании «криминальных авторитетов» «Нарика», «Умки» и «Гастелло». Днепровский суд разрешил называть бизнесмена Петровского «Нариком».