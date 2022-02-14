Жительница Николаевщины заставляла малолетних детей воровать из магазина алкоголь и закуску – ей удалось отделаться условным сроком

В Доманевке женщине назначили год испытательного срока за то, что заставляла малолетних детей воровать в магазине алкоголь и другие продукты.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Вечером 28 августа 2021 года женщина не смогла самостоятельно пролезть через решетку террасы магазина, поэтому решила привлечь к этому детей – своего 11-летнего сына и еще одного 13-летнего ребенка. По ее указанию дети пролезли через решетку на террасу, а далее через открытое окно попали в помещение магазина. Дети вынесли и передали женщине 185 гривен, почти 15 литров пива, 8 бутылок слабоалкогольного напитка, еще несколько бутылок газировки, чипсы, жвачки.

Через пять дней дети по указанию женщины совершили еще одну похожую кражу алкоголя и продуктов.

В суде мать двоих малолетних детей признала свою вину и просила суд ее строго не наказывать. Также она возместила владелице магазина причиненный ущерб.

Стоит отметить, что психологическая экспертиза установила, что женщина страдает легкой умственной отсталостью, но это она способна осознавать свои действия.

В итоге судья Оксана Кривенко признала Татьяну Г. виновной в совершении преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, назначив три года лишения свободы. При этом судья решила освободить женщину от тюрьмы, назначив год испытательного срока.

Стоит также отметить, что в начале января полицейские составили протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об админарушениях («Невыполнение родителями или заменяющими лицами обязанностей по воспитанию детей») – женщина оставила детей одних, а сама ушла распивать алкоголь. За это суд вынес ей предупреждение.

Напомним, как на Николаевщине у любящей выпить матери забрали пятерых детей. Она десятки тысяч гривен госпомощи тратила на свои потребности.