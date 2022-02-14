Апелляционный суд отменил оправдательный приговор для жителя Вознесенска, который перебрасывал на территорию колонии наркотики, и дал ему шесть лет тюрьмы

Херсонский апелляционный суд отменил оправдательный приговор для жителя Николаевской области, которого обвиняли в наркоторговле. Теперь ему придется провести шесть лет в тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Досудебным следствием установлено, что в июне 2017 года обвиняемый перебросил на территорию Вознесенской исправительной колония (№72) два полимерных пакета с каннабисом (массой в пересчете на высушенное вещество грамм) и три полимерных пакета с амфетамином массой 0,7 грамм.

Арбузинским районным судом в отношении 23-летнего жителя Вознесенска вынесен оправдательный приговор. Этот приговор был обжалован. Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, которым обвиняемый приговорен к наказанию в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине сотрудника колонии оштрафовали на ₴51 тысячу за принесенный на работу каннабис.