В Николаеве возле ночного клуба во время потасовки 20-летний парень сломал девушке руку – его задержали

В ночь на 14 февраля в Николаеве на Центральном проспекте сотрудники Управления полиции охраны задержали 20-летнего парня, который совместно с группой лиц устроил потасовку возле ночного клуба, сломав девушке руку.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Рассказывается, что при отработке тревожной сигнализации в центре Николаева наряд реагирования УПО получил сигнал о драке на Центральном проспекте от оператора 102.

По словам пострадавшей и свидетелей, причиной происшествия стал конфликт между двумя компаниями, отдыхавшими в одном из развлекательных заведений.

«Клиенты ночного клуба очень скоро перешли от слов к делу – вышли на улицу «выяснить отношения». В результате инцидента пострадала 28-детняя девушка», - говорится в сообщении.

Травмированной оказали помощь врачи БСМП, она написала заявление на своего обидчика. Показания дали и многочисленные свидетели. Между тем подозреваемый попытался избежать ответственности и покинуть место происшествия, но, несмотря на отчаянное сопротивление и угрозы в адрес правоохранителей, был задержан полицейскими УПО и доставлен в отделение полиции №1.

«Во время прохождения медицинской экспертизы в Николаевской городской больнице на состояние алкогольного опьянения алкотестер показал у задержанного 2.10 промилле алкоголя. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По этому факту начато уголовное производство», - добавили в сообщении.

Напомним, как в Николаеве полицейским пришлось утихомиривать агрессивного покупателя, который пришел в «Эпицентр» с шиншиллой.