В Николаеве патрульные разоблачили мужчину, который распространял наркотики на территории Центрального района

Николаевские патрульные задержали «закладчика» в Центральном районе города.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области.

Во время патрулирования Центрального района инспекторам поступило сообщение, что возле одного из домов на перекрестке улиц Школьная и 9-я Продольная неизвестный мужчина ищет или раскладывает закладки.

Прибыв по указанному адресу и отработав близлежащие территории, патрульные обнаружили гражданина по ориентировке, который, увидев патрульный автомобиль, резко пошел в противоположном направлении, а во время разговора с правоохранителями заметно нервничал. Во время поверхностной проверки у мужчины были обнаружены полиэтиленовые свертки с, вероятно, наркотическими веществами.

«На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Напомним, как 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

Через время оказалось, что сын николаевской судьи, пойманный на поиске «закладки», еще не получил подозрение и продолжает работать в полиции