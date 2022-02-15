Полиция изъяла арсенал оружия у тернопольского учителя допризывной подготовки – карабины и 2 тысячи патронов

В Тернопольской области полиция изъяла оружие у учителя допризывной подготовки из Чертковского района.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Всего изъяли более 2 тысяч патронов, несколько карабинов, нарезное ружье, гранату, порох и комплектующие к различным моделям оружия.

По словам полиции, они получили оперативную информацию, что учитель может хранить у себя дома оружие. Мужчина говорит, что коллекционирует боеприпасы. Собирать оружие начал еще десять лет назад. Кое-что нашел во время раскопок, кое-что осталось после Майдана.

Против учителя начали уголовное производство за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее николаевское ГБР за год не нашло подозреваемых в деле о пропаже пистолета Макарова из дежурной части райотдела полиции.