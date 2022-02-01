В Черкассах задержали поджигателей элитного BMW в центре Киева

Полиция менее чем за сутки задержала в Черкассах поджигателей автомобиля BMW.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Преступление случилось на улице Большая Васильковская в Киеве. Спасатели потушили пожар, а полицейские провели осмотр места происшествия:

- Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, после изучения которых было установлено, что единственной вероятной причиной пожара был поджог автомобиля. Также выяснено, что к совершению преступления причастны три человека, распределившие между собой роли. Камеры зафиксировали, как двое из них облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли, а после скрылись с места происшествия вместе с третьим сообщником, который следил, чтобы их действия никто не заметил, - сообщил начальник криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный.

Сотрудники уголовного розыска установили маршрут движения злоумышленников и менее чем за сутки задержали их. Фигурантами оказались жители Кривого Рога возрастом 21, 17 и 16 лет.

Напомним, ранее в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.